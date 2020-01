Inter, Ausilio: «Vecino via? Abbiamo le idee abbastanza chiare» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vecino Inter, siamo ai saluti? Le dichiarazioni di Piero Ausilio sul futuro del centrocampista uruguaiano in forza ai nerazzurri Matias Vecino sembra sempre più fuori dai progetti dell’Inter. Piero Ausilio, ds del club, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la situazione legata all’uruguaiano così. «Abbiamo le idee abbastanza chiare, valuteremo. Ogni entrata corrisponde a un’uscita, mancavano esterni. Per Vecino vediamo quello che succederà nei prossimi giorni ma si vedrà in base a come evolverà». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

