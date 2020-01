Il Mattino: Gattuso e i giocatori fino all’alba a discutere, con lui nessuno parla di multe (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Mattino oggi scrive che a Castel Volturno è andato in scena fino alle 4 del Mattino il confronto tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Scrive che Insigne ha chiesto il ritiro. Che il discorso di Gattuso negli spogliatoi (dopo la sconfitta con la Fiorentina) “aveva spinto Lorenzo Insigne, ancora in accappatoio, dopo una fugace riunione con il resto dei compagni, a chiedere di passare la notte assieme. Ma non per dormire”. Il quotidiano assicura che non c’è scontro alcuno scontro verbale durante il confronto, “nessuno ha alzato la voce”. Hanno parlato fino alle quattro del Mattino. Scrive Il Mattino (a firma Pino Taormina) che Gattuso e il Napoli sono stati quasi fino all’alba assieme. (…) Uno alla volta Insigne, Allan, Hysaj, Milik, hanno raccontato che neppure loro si attendevano una simile partita: sono contenti di Gattuso, della sua gestione, dei suoi metodi di ... ilnapolista

