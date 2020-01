Harry e Meghan, niente più ‘altezze reali’ | Dovranno restituire una cifra da capogiro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Harry e Megan Markle lasciano la famiglia reale, così riporta una nota ufficiale inviata tramite social di Buckingham Palace, in nome dell’ amore e della libertà dai ruoli e dalle istituzioni. Dunque niente più soldi pubblici, l’ormai ex coppia reale dovrà trovarsi un lavoro. Una ribellione entro le mura del palazzo reale non senza delle … L'articolo Harry e Meghan, niente più ‘altezze reali’ Dovranno restituire una cifra da capogiro proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

