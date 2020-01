Federico Fellini compie 100 anni e l’Italia lo festeggia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma 17 gen. (askanews) – Il 20 gennaio del 1920 nasceva Federico Fellini, il Maestro, il Genio, che ha creato con i suoi film personaggi e universi unici, indimenticabili, spesso onirici, e che resta un punto di riferimento per tutti quelli che ancora oggi fanno cinema. L’uomo che si definiva “un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo”, a 100 anni dalla sua nascita viene celebrato in tutta Italia con mostre, documentari, rassegne. Nella sua città Natale, Rimini, la mostra “Fellini 100. Genio Immortale a Castel Sismondo” ha dato il via ai festeggiamenti, che si concluderanno a fine anno con l’inaugurazione del Museo Internazionale a lui dedicato. Intanto a Cinecittà, la sua seconda casa, il “suo” scenografo, Dante Ferretti, con Francesca Lo Schiavo, gli dedicano una mostra-installazione permanente, che si snoda in tre ... notizie

