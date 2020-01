Crolla ponte in Indonesia: 7 morti e 3 dispersi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un ponte è Crollato nell’isola Indonesiana di Sumatra: 7 persone sono affogate ed altre 3 sono disperse. Sulla struttura, nella città di Kaur, erano presenti circa 30 persone, quasi tutti studenti: un incrocio di recente costruzione è Crollato al suolo facendo precipitare i ragazzi nell’acqua mentre altri si sono aggrappati alla ringhiera. Inoltre, il livello dell’acqua nel fiume era anche superiore alla media a causa di recenti forti piogge. Alcuni studenti caduti in acqua sono stati recuperati, mentre continuano le ricerche dei dispersi.L'articolo Crolla ponte in Indonesia: 7 morti e 3 dispersi Meteo Web. meteoweb.eu

