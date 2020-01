Calendario Europei pallanuoto 2020: date quarti di finale, orari, programma, tv e streaming (Di lunedì 20 gennaio 2020) Terminata un’altra lunga giornata per gli Europei di pallanuoto maschile in quel di Budapest: sono andati in scena oggi gli ottavi di finale. Si è andato a delineare il tabellone dunque in chiave quarti: tornerà in acqua mercoledì il Settebello che affronterà, come previsto, il Montenegro. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti, con il Calendario e le date delle sfide. Tabellone quarti di finale Europei pallanuoto 2020: Calendario, date, programma, orari e tv Mercoledì 22 gennaio 16:00 Italia – Montenegro 17:30 Serbia – Spagna 19:00 Ungheria – Russia 20:30 Croazia – Grecia Gli Europei di pallanuoto saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+ HD e live streaming su Rai Play oltre che in streaming in abbonamento su LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Settebello. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... oasport

