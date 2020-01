Australian Open 2020: rinviato il match tra Fabio Fognini e Reilly Opelka. Il ligure in svantaggio di due set (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fabio Fognini salvato dalla pioggia? Chissà…Di fatto, a Melbourne, per la prima giornata degli Australian Open 2020, si è giocato poco. L’arrivo della perturbazione in terra Australiana ha reso impossibile ai tennisti continuare a giocare sui campi outdoor e quindi tutto è rinviato a domani (probabilmente). Il ligure, dunque, spera di poter giovare di tutto questo perché le quasi due ore disputate contro l’americano Reilly Opelka (n.38 del mondo) non sono state da incorniciare. Il giocatore di Arma di Taggia, infatti, è sotto nel punteggio 6-3 7-6 (3) 1-0 e fino ad ora del suo tennis brillante si è visto decisamente poco. L’azzurro, infatti, ha pagato dazio in termini di continuità d’azione, nei confronti di un Opelka in palla e meno falloso del solito in manovra. Aspetti che hanno fatto innervosire Fabio, sempre fuori ritmo contro il gioco di grandi ... oasport

