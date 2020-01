Atalanta-Spal 1-2, l’ex Petagna e Valoti firmano il colpaccio degli estensi (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Spal batte l’Atalanta in rimonta. colpaccio della squadra di Semplici che s’impone con il risultato di 2-1 al Gewiss Stadium. l’ex Petagna e Valoti ribaltano il vantaggio nerazzurro di Ilicic, regalando agli estensi tre punti preziosissimi in chiave salvezza. La Spal infatti grazie a questa vittoria lascia l’ultimo posto. Occasione sciupata per la Dea che resta al palo, fallendo l'aggancio alla quarta posizione. fanpage

SkySport : ???? Serie ?? – 20^ Giornata ?? #AtalantaSPAL 1-2 ? #Ilicic (16’) ? #Petagna (54’) ? #Valoti (60’) ?… - Atalanta_BC : #AtalantaSpal | 1-1 | 54' ? La Spal pareggia con Petagna. ? Spal equalise through Petagna. #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - kalidu1926 : La #Spal vince in casa dell #Atalanta con cuore e amore per la maglia eppure non sono giocatori strapagati anzi....… -