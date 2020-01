Volta: “Ci è mancata soltanto un po’ di lucidità” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il pari interno lascia un po’ di amaro in bocca, ma per Massimo Volta vanno colti comunque diversi segnali positivi. Il difensore centrale, entrato al 22′ al posto dell’infortunato Tuia, ha commentato in mixed zone il match del Vigorito: “Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica a prendere le misure agli avversari, poi è arrivato il nostro gol e forse abbiamo pensato che tutto sarebbe stato più semplice. E’ stata una gara difficile, ci è mancata un po’ di lucidità che nelle precedenti circostanze abbiamo avuto. Le occasioni create, soprattutto nella ripresa, si sprecano. Ora guardiamo avanti consapevoli del fatto che il campionato è lungo e che se non dai il 100% difficilmente vinci, anche se sei il Benevento. Comunque sia anche all’andata tutto è iniziato con un pareggio contro il Pisa, poi ... anteprima24

