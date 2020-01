Ultime Notizie Roma del 19-01-2020 ore 10:10 (Di domenica 19 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione giorno della redazione Capri la luce in studio oggi a Berlino la conferenza di Pace per la Libia al serrage è che le terre sono arrivati entrambi ieri sera nella capitale tedesca se il generale non può fino alle ostilità serve una forza internazionale ha detto il premier libico al quotidiano di è arrivata a Berlino in nottata anche Di Maio che prima del vertice vedrà il suo omologo turco cavusoglu visto in tarda mattinata invece l’arrivo del premier Giuseppe Conte che vedrà Anche gutierrez in Libano intanto 220 feriti nelle proteste di ieri a Beirut Oggi manifestazione del movimento dei Giardini a Bologna Tese 30.000 persone leader della Lega Salvini vince la contesa sulla piazza del Municipio di Bibbiano la questura di Reggio Emilia conferma la disponibilità la lega alle sardine viene concessastesso giorno ... Leggi la notizia su romadailynews

