Tutti contro Junior Cally (Di domenica 19 gennaio 2020) A dar fuoco alle polveri è stata una dichiarazione di Lucia Borgonzoni. La candidata della Lega alle regionali in Emilia Romagna ha sollevato il caso di Junior Cally, il rapper romano invitato sul palcoscenico di Sanremo, definendolo "disgustoso". A indignarla è il testo di una canzone del 2017 che, dice, "incita al femminicidio, allo stupro, alla violenza". In effetti le rime del brano sono inequivocabili: "Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia / Balla mezza nuda, dopo te la da / Si chiama Gioia perché fa la troia (...) L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa / C'ho rivestito la maschera" "Non può esibirsi tra i big del festival nazional popolare più famoso del Paese davanti a un pubblico di famiglie, giovani e bambini. È indegno" dice Borgonzoni. E trova eco bipartisan, a partire dal suo partito. "Grave che Sanremo dia una patente di ... agi

lucianonobili : Un anno fa il PD si opponeva alla legge Bonafede-Salvini che cancella la #prescrizione e condanna tutti a fine proc… - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… - Tommasolabate : Salvini e Meloni ora sono liberi di odiarsi in santa pace, invece che farlo di nascosto. Dal @corriere di oggi -