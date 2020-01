Stefania Craxi conferma: "Credo che il Quirinale farà un gesto" (Di domenica 19 gennaio 2020) “Credo che il Quirinale farà un gesto”. Così Stefania Craxi ha risposto sulla possibilità che Sergio Mattarella, come riportato oggi da ‘La Stampa’, incontri lei e i vertici della fondazione.“Un incontro? Non sono io a decidere, sono certo che il presidente saprà trovare le forme giuste”, ha risposto al cimitero di Hammamet, dove oltre mille persone sono accorse stamattina al cimitero cattolico, accanto a quello musulmano, proprio di fronte al mare, per la cerimonia di commemorazione dei venti anni dalla scomparsa di Bettino Craxi. Leggi la notizia su huffingtonpost

