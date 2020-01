Paola Caruso e Michelino/ 'Moreno Merlo mi ha buttato fango addosso', Domenica Live, (Di domenica 19 gennaio 2020) Paola Caruso a Domenica Live per il dibattito con Moreno Merlo, in collegamento video con lo studio. L'ex bonas accusa il suo ex di... Leggi la notizia su ilsussidiario

trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - GrandeFratello : In Casa arriva per Ivan un vero uragano, Paola Caruso... ?? E sono subito scintille ?? #GFVIP - zazoomblog : Paola Caruso attacca lex Moreno Merlo scontro a Domenica Live: «Mi chiama me» - #Paola #Caruso #attacca #Moreno… -