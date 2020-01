PAGELLE Genoa Roma: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo (Di domenica 19 gennaio 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Genoa Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Genoa e Roma, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Under (Roma) FLOP: Cassata (Genoa) VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Roma, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Roma, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - Fede_Descalzo : @grifoncina1977 No ma il problema è che lui è scarso!!! -