Libia, via alla conferenza di Berlino. Al-Serraj: “Se aggressione riprende ci difenderemo”. Erdogan: “Importante per cessate il fuoco” (Di domenica 19 gennaio 2020) Al via la conferenza di Berlino, summit che riunisce il gotha della diplomazia internazionale per discutere della crisi in Libia: i lavori cominceranno alle 14:00, preceduti da una serie di bilaterali per limare i dettagli dell’accordo. L’incontro punta ad avviare il processo di pace che dovrebbe portare ad una soluzione negoziale del conflitto sotto l’egida delle Nazioni Unite. Incerte fino all’ultimo, pare che saranno entrambe le parti rivali nel Paese: confermato l’arrivo di Fayez Al-Serraj, presidente del consiglio presidenziale. Si attende anche il generale Khalifa Haftar, leader dell’esercito nazionale libico. L’Italia è rappresentata dal Presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che prima della conferenza parteciperà a due importanti bilaterali con i ministri di Turchia e Egitto, che sostengono rispettivamente il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

