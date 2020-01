Ferrari Mondial compie 40 anni: quanto vale un esemplare oggi (Di domenica 19 gennaio 2020) Ferrari Mondial compie 40 anni: quanto vale un esemplare oggi Nel corso del 2020 non è solo la Fiat Panda ad entrare nel club degli anta: sono quarant’anni anche per la storica Ferrari Mondial, presentata ufficialmente al Salone di Ginevra del 1980. Andiamo di seguito a ricordare questa mitica vettura che però non riscosse un grosso consenso. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO La Ferrari Mondial resta un must della casa di Maranello Prodotta dal 1980 al 1993, la Ferrari Mondial fu disegnata dalla Pininfarina e ne esistono due modelli, ovvero coupé e cabriolet. Ne sono stati prodotti oltre seimila esemplari ma, in generale, il suo non fu un grande successo. Di forma futuristica rispetto agli standard dell’epoca, è lunga quattro metri e mezzo per un peso di una tonnellata e mezzo circa e nel corso dei tredici anni di produzione ha subito diversi restyling ... Leggi la notizia su termometropolitico

