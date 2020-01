Erling Haaland, esordio choc col Borussia: entra e segna 3 gol in 20 minuti. Un fenomeno (Di domenica 19 gennaio 2020) Erling Haaland fa rima con tripletta. Tre erano stati i gol del fenomeno 20enne al suo debutto (a settembre in Champions), tre sono state le reti ieri all' esordio (al 56') con la maglia del Borussia Dortmund (che lo ha preso per soli 20 milioni dal Lipsia) in Bundesliga: Augsburg ribaltato, 3-5. In Leggi la notizia su liberoquotidiano

