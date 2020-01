Bufere di neve in California, oltre 100 cm in 24 ore (Di domenica 19 gennaio 2020) CRONACHE METEO: nel corso della passata settimana le montagne della California sono state interessate dal passaggio di una profonda depressione proveniente dal Pacifico che ha provocato una imponente bufera di neve che ha scaricato dai 60 agli 80 cm di neve a Tahoe Donner e quantitativi simili nelle zone limitrofe al grande comprensorio sciistico Californiano. Quantitativi vicino al metro di neve fresca in 24 ore si sono raggiunti sulle cime più alte. Questa situazione di prolungate ondate di maltempo sulla California ha delle somiglianze con la stagione invernale appena passata, che è stata la più nevosa da tantissimi anni in Sierra Nevada. E simile risulta essere anche la situazione meteorologica in altre parti del mondo: il nostro continente, ad esempio, è interessato da un inverno complessivamente mite. Si tratta del fenomeno delle cosiddette "teleconnessioni", ... Leggi la notizia su meteogiornale

