Bettino Craxi, la cerimonia a Hammamet. La figlia: "Vergogna dal governo. Credo che Mattarella farà un gesto" (Di domenica 19 gennaio 2020) Venti anni fa oggi moriva Bettino Craxi. Un migliaio di italiani al cimitero di Hammamet alla cerimonia in ricordo dell'ex presidente del Consiglio e segretario socialista che passò gli ultimi anni di vita in Tunisia per sfuggire all'arresto ai tempi di Mani Pulite. Assenti esponenti del governo. Le Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Bettino Craxi, nelle sentenze la verità sulle tangenti: “Non mise i conti miliardari a disposizione del Partito. In… - berlusconi : Bettino Craxi è stato uno dei pochissimi politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Uno… - fattoquotidiano : Bettino Craxi, “statista come De Gasperi e Churchill”, “sconfitto dallo status quo”, “atletico”: 20 anni dopo è bea… -