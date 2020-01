Australian Open 2020: il tabellone di Rafael Nadal e gli avversari. Khachanov agli ottavi di finale, Thiem e Medvedev a seguire (Di domenica 19 gennaio 2020) Lo spagnolo Rafael Nadal ci riprova. Il n.1 del mondo del tennis è pronto ad accettare la sfida degli Australian Open 2020 di tennis, sul cemento di Melbourne. Un torneo che il campione iberico è stato capace di vincere in una sola circostanza, ovvero 11 anni fa, sconfiggendo in finale il suo esterno rivale Roger Federer. Rafa viene da un’annata ricca di successi, in particolare il 12° centro al Roland Garros e il trionfo nello US Open a New York. Riscontri che gli hanno permesso di tornare in vetta alla graduatoria mondiale, scalzando il serbo Novak Djokovic, candidato numero uno però per la vittoria in Australia (forte dei suoi sette trionfi in questo Slam e vincitore l’anno passato, sconfiggendo in finale proprio Rafa). Nadal, dunque, vorrà dimostrare di essere all’altezza della situazione in questo Major. La sua avventura nel torneo inizierà martedì 21 gennaio con ... Leggi la notizia su oasport

