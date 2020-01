Andrea Vianello torna in tv: «L’ictus arriva come una botta» (Di domenica 19 gennaio 2020) Ortaggi freschiCereali, legumi, frutta secca e semiOlio extravergine di olivaAglio amicoPiù pesce azzurroCaffè e tè sono okLess is more«Non pensavo potesse succedere, di poter ritornare in uno studio televisivo». Andrea Vianello ha esordito così, sabato sera, ospite su RaiTre de Le Parole della Settimana. I saluti sono stati pronunciati con fatica e commozione e l’ex direttore di rete, che il 2 febbraio 2019 è stato colpito da un ictus, ha trattenuto a stento la propria emozione. «L’ictus arriva come una botta, un fulmine», ha detto, «Ci dà dei danni brutti, io sono stato fortunato: mi sono sentito sfigurato, nonostante non avessi danni evidenti sul volto», ha continuato, mentre il ricordo di Lamberto Sposini, colpito da quello stesso male, aleggiava nell’aria. «Le parole erano lì, ma non riuscivo a dirle», ha ricordato, «Avevo perso completamente i fonemi. Volevo riprendere la mia ... Leggi la notizia su vanityfair

