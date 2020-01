Andrea Vianello dopo l’ictus: “Non vergognatevi della malattia” (Di domenica 19 gennaio 2020) Ospite di Massimo Gramellini, il giornalista è tornato in tv dopo un anno di assenza a causa dell’ictus che lo aveva colpito: “L’importante era rivedere mia moglie e i miei figli“. Andrea Vianello dopo l’ictus: “Si può guarire” Andrea Vianello è tornato in tv ad una nno di distanza dalla sua ultima apparizione, quando un ictus lo costrinse a ricominciare la vita. Ospite sabato pomeriggio a “Le parole della settimana“, programam condotto da Massimo Gramellini, il giornalista ha voluto presentare il suo ultimo libro Ogni parola che sapevo, riferimento alla sua precedente condizione causatagli dall‘ictus. Acclamato e appaludito fortemente dal pubblico in studio, Vianello ha raccontato della sua malattia: “Quando mi sono svegliato e non riuscivo a parlare la cosa più importante non erano la tv o il lavoro. Anche se io non so ... Leggi la notizia su notizie

