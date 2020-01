Zingaretti:"Casellati non equidistante"

"La presidente del Senato doveva garantire, per la sua funzione, equidistanza e non l'ha fatto. Rifletteremo anche su questo". Lo afferma il segretario del Pd, ribadendo le accuse allasul caso Gregoretti e in vista del voto di lunedì della Giunta. Poi sottolinea: "Grazie al governo ci sono meno tasse sul lavoro". Mentre Salvini "chiacchiera, noi lavoriamo per cambiare le cose". E sulla piazza di Bibbiano,al centro di una 'contesa' tra Lega e Sardine per il 23 gennaio: "Decide la Questura, non i partiti".(Di sabato 18 gennaio 2020)