Umberto Tozzi in lutto, trovata senza vita Serafina Scialò, la sua ex compagna (Di sabato 18 gennaio 2020) Grave lutto per Umberto Tozzi: la sua ex compagna Serafina Scialò, madre di suo figlio, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. A dare la triste notizia è stato Il Messaggero Veneto. La donna non si era presentata al lavoro dopo le feste e i suoi colleghi dell’Educandato Uccellis di Udine si erano preoccupati. Serafina Scialò, 63 anni, classe 1956, era stata per anni la compagna di Umberto Tozzi dal quale ha avuto anche un figlio, Nicola Armando. I suoi colleghi, preoccupati per la sua insolita assenza prolungata dal lavoro avevano allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, che il 17 gennaio 2020 hanno forzato la porta del suo appartamento di Udine e hanno trovato il suo corpo, ormai ... Leggi la notizia su bigodino

