Studente aggredito in stazione sulla linea Saronno-Ceriano, la denuncia e la richiesta di aiuto (Di sabato 18 gennaio 2020) Un giovane Studente è stato aggredito sulla banchina d’attesa della stazione di Saronno in pieno pomeriggio, ignorato dai passanti e dal personale del treno su cui è salito, insieme al suo aggressore. E’ il racconto sconcertante che fa la stessa vittima, attraverso la pagina Facebook Spotted:Trenord, che garantisce la pubblicazione in forma anonima, tramite l’amministratore della pagina. Secondo il racconto del giovane l’aggressione è avvenuta il 16 gennaio alle 14,30 sulla banchina del binario 7 quello da cui partono i treni della linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, ormai tristemente nota come la “linea dei tossici delle Groane”. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Studente aggredito in stazione sulla linea Saronno-Ceriano, la denuncia e la richiesta di aiuto -… - angvalente74 : RT @Ale_Fabb: #Portogallo, uno studente di #CapoVerde aggredito da 15 uomini, muore dopo 10 gg di agonia. Oggi a San Pietro sit-in dei cap… - associazione361 : In #Portogallo mobilitazioni dopo l'omicidio di un giovane studente capoverdiano massacrato da 15 portoghesi -