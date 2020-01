Sondaggi politici, sempre meno consensi per i partiti del Conte I: crescono invece Pd e FdI (Di sabato 18 gennaio 2020) La prima Supermedia del 2020 è arrivata dopo una lunga pausa natalizia. Il quadro che emerge evidenzia le tendenze che si sono concretizzate sempre più nelle ultime settimane. Rispetto agli ultimi Sondaggi del 2019, risultano in calo entrambi i partiti che erano al governo durante il primo esecutivo di Giuseppe Conte, Lega e Movimento Cinque Stelle, mentre si registra una crescita sia per il Partito democratico che Fratelli d'Italia. Leggi la notizia su fanpage

