Rabbia e dolore per Maurizio, i cittadini: “Mai più morti sull’Appia” – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Roccabascerana (Av) – La salma di Maurizio D’Avola, il 48enne di Montesarchio travolto alle 10 del mattino del 16 gennaio scorso sulla Statale 7 “Appia” mentre cercava di attraversarla, è partita stamani da Avellino e, accompagnata da un centinaio di parenti ed amici, ha raggiunto alle 9.30 la località Tufara Valle dove la vittima gestiva un’attività commerciale molto frequentata dai cittadini. Dopo aver sostato per qualche minuto davanti alla saracinesca del negozio, chiuso per lutto, il mesto corteo ha infine raggiunto la vicina Chiesa di Maria Santissima del Carmelo dove alle ore 15 di oggi saranno celebrati i funerali. Il maltempo non ha fermato quanti hanno voluto testimoniare il proprio affetto per lo sfortunato Maurizio. I residenti della zona hanno, però, voluto sottolineare anche la loro protesta civile e la Rabbia ... Leggi la notizia su anteprima24

