“Nursing”, il Policlinico “Vanvitelli” lancia il progetto pilota: un infermiere Direttore delle attività di tirocinio (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli lancia il progetto pilota: l’infermiere ricoprirà il ruolo di Direttore delle attività di tirocinio del Corso di laurea triennale “Nursing” – Infermieristica interamente in inglese – attivato dall’Università degli Studi della Campania. Il reclutamento del Direttore, attraverso un bando, mira a individuare un professionista il cui compito sarà quello di coordinare le attività di tirocinio degli studenti iscritti all’innovativo Corso. Attivato per la prima volta nel centro sud, il Degree nursing in english rappresenta un unicum: un percorso completo che prepara alla professione e rilascia la certificazione di lingua, livello B2. Il Corso (Department of traslational medical sciences della School of medical Sciences) è coordinato dalla professoressa Eva Lieto, presidente del Corso di studi in Infermieristica ... Leggi la notizia su ildenaro

AssoCare : Il Policlinico “Vanvitelli” lancia il Progetto 'Nursing'. Un infermiere sarà Direttore delle attività di tirocinio… - AppiaPolis : New post (NAPOLI, PROGETTO POLICLINICO “VANVITELLI”: UN INFERMIERE DIRETTORE DEL TIROCINIO NEL CORSO DI LAUREA IN I… -