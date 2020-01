Napoli Fiorentina 0-2: cronaca e tabellino (Di sabato 18 gennaio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Fiorentina 0-2 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Pasqua fischia l’inizio del match 10′ Prima occasione per la Fiorentina – Lirola scende sulla destra e mette al centro: difesa del Napoli impreparata, ma Castrovilli non riesce a ribadire in porta, mettendo sul fondo. 13′ Risponde Milik – Gran cross di Allan, gira con il sinistro Milik: il polacco trova, però, una grande parata di Dragowski. 19′ Check VAR – Pasqua richiamato al VAR da Fabbri per un possibile calcio di rigore per la ... Leggi la notizia su calcionews24

acffiorentina : | ?????? | 74' Goal strepitoso di Vlahovic che calcia di sinistro a girare e di potenza dal vertice dell'area. Raddo… - Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - acffiorentina : | ????| Gioco, partita, incontro. Chiesa + Vlahovic e tanta Fiorentina portano a casa i tre punti da Napoli Napoli ??… -