Matteo Salvini: "Io e la presidente Elisabetta Casellati? Vero, ci siamo visti. Ma per parlare di altro" (Di sabato 18 gennaio 2020) Per Matteo Salvini i fatti della Gregoretti su cui lunedì dovrà votare la Giunta delle immunità del Senato, sono una "grande vergogna. Per l'enorme spreco di denaro pubblico Io sono andato a trovare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, con cui ho parlato della giustizia vera, dei sequestri Leggi la notizia su liberoquotidiano

Mov5Stelle : ??Non una parola da parte di Matteo Salvini sulla incresciosa vicenda svelata da un’inchiesta di Piazza Pulita. Gua… - Fontana3Lorenzo : E chi lo avrebbe mai detto... Sono felice che anche la giustizia finalmente riconosca ciò che la Lega e Matteo Salv… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI È APPENA ARRIVATO A #MARANELLO ++ -