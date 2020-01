Mancini: “Di Lorenzo fa un po’ il centrale e un po’ l’esterno” (Di sabato 18 gennaio 2020) Mancini, in una lunga chiacchierata con Arrigo Sacchi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, parla anche di Di Lorenzo. Il terzino del Napoli se la gioca per un posto nella Nazionale di Mancini nel prossimo Europeo «Emerson adesso non gioca, De Sciglio neanche, Florenzi nella Roma ha avuto momenti difficili, Biraghi è altalenante, Di Lorenzo fa un po’ il centrale e un po’ l’esterno, Spinazzola ha qualità ma è poco utilizzato, Lazzari non è terzino e non è un’ala… Il momento è un po’ così, ma dovrò scegliere tra questi: da qui a giugno spero almeno che giochino» L'articolo Mancini: “Di Lorenzo fa un po’ il centrale e un po’ l’esterno” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

