LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: al via gli uomini! Dominio Johaug nella gara femminile a tecnica libera. Comarella 21ma (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Il primo rilevamento è posto al km 1.7, ancora devono passare tutti. 11.18 Al via più avanti sostanzialmente tutti i big, in particolare il vincitore del Tour de Ski, il russo Alexander Bolshunov, partirà col 42. 11.16 Via anche per Dietmar Noeckler. 11.15 Partito Vuorela, inizia ufficialmente la 15 km sotto la neve! 11.14 Tra poco il via del primo dei 78 partecipanti, il finlandese Markus Vuorela. 11.10 Tre gli italiani in gara a Nove Mesto, e sono con il numero 3 Dietmar Noeckler, con il numero 29 Giandomenico Salvadori, con il numero 38 Francesco De Fabiani. 11.07 Lontano da Nove Mesto, in Russia, è arrivata la bella notizia della paternità di Sergey Ustiugov, motivo per il quale aveva (giustamente) accantonato tutti gli impegni agonistici di questo periodo per restare vicino alla sua compagna. 11.04 Eccoci tornati. Da Nove Mesto ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: dominio Johaug nella gara femminile a tecnica libera. Com… - raceskimagazine : Il calore dei tanti giovani atleti degli sci club piemontesi – LIVE - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: dominio Johaug nella gara femminile a tecnica libera. Bene… -