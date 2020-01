Harry e Meghan rinunciano ai titoli di altezze reali (Di sabato 18 gennaio 2020) Il principe Harry e la moglie Meghan Markle non potranno più utilizzare i loro titoli di altezze reali e non riceveranno più fondi reali. Lo riferisce Buckingham Palace.Secondo l’agenzia britannica Pa la coppia rimborserà 2,4 milioni di dollari di denaro dei contribuenti spesi per la ristrutturazione della loro casa nel Berkshire, Frogmore House. Leggi la notizia su huffingtonpost

