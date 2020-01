Dialogo tra Montalbano ed Augello sulla separazione (Di sabato 18 gennaio 2020) “Catarè, ma il dutturi Augelli si è cataminato?”. Catarelli: “Nonsi, dutturi”. Muntilbano: “Quanno s’arricampe mi divi avvirtiri”. C: “All’ordina”. Virso l’unnici della matina Catarelli lo acchiamò al tilifono e gli ditti che Mimì Augeli eri trasuta in Cummissariata. “Mannamilla”. “Ciao Salvo: mi vuliva?”. Muntilbano: “Biato chi ti vida Mimì: ti arricampasti tarda stammatina?”. Augelli: “Mi diva scusari Salvo: haviva da fari qualicosa di mpurtanti”. M: “Mittita commoda che havio da dirte una cusa… “. A: “Sono tutte grecchie”. M: “Aieri vinne Beba da mia”. A: (sulla difinsiva): “Beba… e che vuliva?”. M: “Sulita: mi have dicta chella che cumbina tibi”. A: “E che fai il cunfessuria?”. M: “Mimì, vidia di nun rumpermia i cabasisa che pi mia è difficili già parlarte de cheste facta”. A: “Stavio ad ascultarte”. M: “Beba vole separarte da tibi”. A: (…)”. M: “Mimì, ci stavi?”. A: “Ci stava”. M: ... Leggi la notizia su ilnapolista

Avvenire_Nei : #16gennaio Sul Cantico dei Cantici la Giornata del dialogo tra ebraismo e cristianesimo - vaticannews_it : #16gennaio #Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del #dialogo tra #cattolici ed #ebrei, contro i pregiudiz… - UffiziGalleries : Il museo può farsi strumento pace e dialogo tra le culture? Hamdan Al-Zeqri mercoledì #15gennaio in… -