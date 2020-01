Carlo Alvino: «Il mercato del Napoli lo fanno Giuntoli e Gattuso, non è un allenatore pro tempore» (Di sabato 18 gennaio 2020) A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino “Un giocatore fuori posizione in difesa ci può stare, poi già se diventano due diventa tutto più difficile. Gattuso farà le sue valutazioni, ma ho difficoltà a credere a una difesa a quattro stravolta. Gattuso scioglierà i dubbi nel tardo pomeriggio, ma Luperto insieme a Manolas con Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni sarà la scelta giusta. Luperto fece una signora partita contro il Salisburgo, bisogna recuperarlo mentalmente” Tonelli? “È più preso dalle vicende di mercato che dal Napoli, è con la valigia pronta ed è inutile schierarlo. È alle ultime ore della sua esperienza napoletana”. Sul mercato “Il Napoli vuole accontentare Gattuso sul mercato, ora è lui il vero comandante di questa barca. Il Napoli ha delegato a Gattuso una gestione spalla a spalla con Giuntoli. Non è un allenatore ... Leggi la notizia su ilnapolista

