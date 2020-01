Trono Over Armando, con Veronica l’addio è definitivo: la sua verità (Di venerdì 17 gennaio 2020) Trono Over, Armando Incarnato: il cavaliere rivela la sua verità sulla fine della conoscenza con Veronica Ursida Al Trono Over di Uomini e Donne, sembra essersi definitivamente conclusa la conoscenza tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. La loro frequentazione è durata qualche mese, ma non si è di certo conclusa nel migliore dei modi. Ora … L'articolo Trono Over Armando, con Veronica l’addio è definitivo: la sua verità proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

pensierounanime : RT @ToniaPeluso: “Non si lascia ricordare” ma poi Maria la metterà a tutti i balli del trono Over e la ricorderemo. Io qui a dirvi la verit… - Wallee___ : RT @ToniaPeluso: “Non si lascia ricordare” ma poi Maria la metterà a tutti i balli del trono Over e la ricorderemo. Io qui a dirvi la verit… - mandy___23 : RT @ToniaPeluso: “Non si lascia ricordare” ma poi Maria la metterà a tutti i balli del trono Over e la ricorderemo. Io qui a dirvi la verit… -