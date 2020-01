Scoperta terrificante: entra in casa degli inquilini e trova un coccodrillo nella vasca (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non è nuovo sentire di liti tra proprietari di casa e inquilini, ma questa storia vera è davvero incredibile e fuori dal comune. Solitamente il proprietario si lamenta di come viene maltrattata la sua casa dai nuovi affittuari e dai loro animali domestici, ma questa storia vi sorprenderà. In questo caso l’animale tenuto in casa è a dir poco diverso dal solito e addirittura pericoloso. entra in casa degli inquilini e trova un coccodrillo Nel Missouri il proprietario di una casa ha scoperto che l’inquilino a cui aveva affittato la casa teneva un alligatore lungo quasi due metri nella vasca da bagno. Quando è entrato nel bagno del suo appartamento l’uomo è rimasto scioccato e ha contattato i funzionari del dipartimento dei servizi residenziali. Ovviamente ha anche immediatamente annullato il contratto che aveva in precedenza stipulato con l’inquilino. Quest’ultimo ... Leggi la notizia su velvetgossip

