Scontrino elettronico 2020: cosa cambia per i commercianti. Le regole (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il 2020 ha portato importanti novità per i commercianti. Dal 1° gennaio è obbligatoria l’emissione del cosiddetto Scontrino elettronico, un documento commerciale che può essere rilasciato solo con appositi registratori di cassa o avvalendosi della procedura web sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per i consumatori non cambia nulla. Continueranno a ricevere un documento cartaceo a riprova dell’acquisto del bene o servizio. Discorso diverso per gli esercenti. Grazie ai registratori telematici, alla chiusura della cassa le informazioni sulle transazioni effettuate sino a quel momento saranno trasmesse automaticamente all’Agenzia delle entrate, senza alcuna possibilità di modifica o manomissione. Al fine di consentire agli interessati di sostituire i registratori di cassa, è prevista una moratoria sulle sanzioni fino al 30 giugno 2020. Analizziamo le novità nel dettaglio. Scontrino ... Leggi la notizia su leggioggi

