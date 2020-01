Lusciano, opificio abusivo: 28enne denunciato per smaltimento illecito di rifiuti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cronaca di Caserta: GdF scopre opificio abusivo a Lusciano, denunciando un imprenditore del settore calzaturiero per smaltimento illecito di rifiuti speciali. Nel quadro della quotidiana attività posta in essere dalla Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti industriali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, i Baschi Verdi di Aversa hanno individuato ieri, in Lusciano, un opificio calzaturiero, non dichiarato quale luogo di esercizio dell’attività, all’interno del quale veniva svolta l’attività in totale assenza delle autorizzazioni ambientali e senza alcuna tracciabilità dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla lavorazione. All’interno dell’unità produttiva, dove si procedeva al taglio e alla cucitura dei pellami per il confezionamento di parti di calzature da assemblare, sono stati rinvenuti, ammassati e in parte imbustati, circa ... Leggi la notizia su 2anews

TeleCapriNews : 500 chili di#rifiuti in un opificio abusivo, #interviene la Guardia di finanza - PupiaTv : Lusciano, smaltimento illecito di rifiuti: sequestrato opificio calzaturiero - - cronacacaserta : Lusciano. Scoperta fabbrica abusiva. Denunciato 28enne di Aversa -