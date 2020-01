Il cadavere di Erion Morina trovato nel Naviglio a Calcio, non è suicidio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il corpo di un giovane è stato ritrovato oggi all’alba da un passante nel corso d’acqua nel centro di Calcio (Bg). Gli inquirenti non hanno dubbi. Gli inquirenti non hanno dubbi, si tratta di omicidio. Il cadavere di un ragazzo 20 enne di origine kosovara, Erion Morina, residente nel paese, è stato ucciso e poi … L'articolo Il cadavere di Erion Morina trovato nel Naviglio a Calcio, non è suicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

