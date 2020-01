Foggia, autobus contro auto, si temono due vittime (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un autobus delle Ferrovie del Gargano ha travolto un auto nel Foggiano e ci sarebbero due vittime tra le persone che erano a bordo dell'automobile. Nessuno dei passeggeri dell'autobus sarebbe rimasto ferito. Incidente in località "Giardinetto" L'incidente è avvenuto in località "Giardinetto", tra Foggia ed Orsara di Puglia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'autobus avrebbe travolto un'autovettura schiacciandola sul cancello di un'abitazione. Leggi la notizia su tg24.sky

