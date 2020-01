Fidanzata di Licia Nunez contro Fernanda Lessa: “Drogata” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una nuova polemica si sta svolgendo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. Al centro della bagarre questa volta ci sono finite Licia Nunez e Fernanda Lessa. L’ex modella non ha infatti gradito la nomination dell’attrice, pertanto si è lasciata andare a un duro sfogo. Fernanda, nello specifico, ha fatto finta di non ricordare il nome della sua coinquilina e l’ha chiamata solo con l’appellativo di “lesbica”. Tale atteggiamento non è però affatto piaciuto a Barbara Eboli, attuale Fidanzata della Nunez, che ha subito sbottato contro la brasiliana. Licia Nunez nomina Fernanda Lessa L’ultima puntata andata in onda del Gf Vip è stata parecchio movimentata. Un momento molto particolare è stato quello delle nomination, dove Licia Nunez ha ricevuto i voti sia di Antonella Elia che della Lessa, rischiando di fatto di andare al televoto. Elisa De Panicis l’ha però ... Leggi la notizia su notizie

