Dwayne “The Rock” Johnson dice addio a suo padre Rocky: ‘Non dimenticherò i tuoi insegnamenti’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con una lunga lettera pubblicata su Instagram, Dwayne "The Rock" Johnson dice addio a Rocky Johnson, il padre scomparso il 16 gennaio 2020 all'età di 75 anni: ""Sto soffrendo, ma sappiamo entrambi che è solo dolore a passerà. Ti voglio bene e sarò sempre orgoglioso e grato di essere tuo figlio". Leggi la notizia su fanpage

GQitalia : 11 episodi per raccontare l'infanzia e l'adolescenza, tra viaggi e problemi con la legge, di Dwayne Johnson. DA VED… - adricolchonero8 : Illo dwayne johnson y the rock no son la misma persona locura - zazoomnews : ROCKY JOHNSON È MORTO- Insegnò il wrestling al figlio The Rock: silenzio di Dwayne - #ROCKY #JOHNSON #MORTO-… -