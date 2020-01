Calciomercato Juventus, Emre Can adesso apre ad una cessione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Juventus, Emre Can adesso apre ad una cessione: il procuratore a colloquio con la dirigenza bianconera Emre Can è sempre più ai margini della Juventus di Sarri. Dopo la batosta dell’esclusione dalla lista Uefa ad inizio stagione, per lui, una lunga serie di panchine. Culminata, mercoledì sera, con quella persino in Coppa Italia contro l’Udinese. Un episodio che, secondo La Gazzetta dello Sport, ha indotto l’entourage del centrocampista tedesco a guardarsi concretamente intorno. Il suo procuratore avrebbe infatti chiesto un confronto con la dirigenza bianconera, per decidere il futuro in tempi brevi e comunque entro questa sessione di gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

