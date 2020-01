Better Call Saul rinnovato per la sesta e ultima stagione (Di venerdì 17 gennaio 2020) "Better Call Saul" è stato rinnovato per una sesta stagione che, purtroppo, sarà anche l'ultima. L'annuncio della produzione in un panel ai Television Critics Association. Sarà una chiusura in crescendo: 13 episodi per la stagione finale, tre in più rispetto alla norma. Peter Gould: "Ci eravamo prefissati 63 episodi come obiettivo, siamo contenti". Leggi la notizia su fanpage

