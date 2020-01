Truffa dei diamanti ai danni dei vip: sequestrati 34 milioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) La guardia di finanza avrebbe sequestrato beni per oltre 34 milioni di euro a una società che aveva convinto migliaia di persone (tra cui anche qualche vip) a investire in pietre preziose promettendo dei rendimenti irreali. Truffa dei diamanti: il squestro Il rocker Vasco Rossi, la conduttrice Federica Panicucci, Simona Tagli e l’industriale Diana Bracco sono solo alcune delle celebrità e dei vip rimasti coinvoli nella maxi-Truffa organizzata da una holding di gioielli, e per la quale la guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre 34 milioni di euro. A ottobre 2019 era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di ben 87 persone fisiche e 7 giuridiche (tra cui cinque noti istituti di credito). A vario titolo essi sarebbero accusati di Truffa, impiego di denaro di provenienza illecita, auto-riciclaggio. Le indagini avevano ... Leggi la notizia su notizie

