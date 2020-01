Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.0 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Catanzaro, 17 gen. (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dai sismografi dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 00:37 nell’entroterra calabrese. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8 chilometri ed ha avuto epicentro a 6 chilometri dal Comune di Albi, nel catanzarese. Non si segnalano danni a cose o persone. L'articolo Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.0 proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

