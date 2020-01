Starbucks apre a Roma, il primo store è in un’ex libreria: le offerte di lavoro e i requisiti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Starbucks a Roma 2020 Apertura Dove e quando offerte di lavoro Starbucks a Roma doveva aprire nel 2019 ma “l’openining nella Capitale, inizialmente previsto per lo scorso autunno, ha subito uno slittamento causa burocrazia”, si legge sul sito Gugsto.it che rilancia la notizia dell’apertura del colosso americano del caffè. “Un mese fa Percassi, il licenziatario che sviluppa e gestisce le caffetterie in Italia, ha avviato la selezione per uno store Manager e un Assistant store Manager”, scrive il sito specializzato. A conferma di quanto scrive risulta aperta sul sito di Starbucks Italia la ricerca di personale nella sezione Lavora con Noi, proprio per il nuovo store di Roma. Starbucks Roma, dove si trova Il primo Starbucks “Core” di Roma, il format di caffetteria tradizionale, “aprirà nei locali della ex libreria Maraldi” ... Leggi la notizia su tpi

FilippoGiov : Luckin Coffee sorpassa Starbucks in Cina e apre ai distributori automatici @sole24ore - kikaxii : Apre Starbucks a Roma e giustamente il commento della genia di turno mancava - DurpettiClaudio : A Roma chiude la storica libreria #Maraldi e al suo posto apre uno #Starbucks. Si chiude un libro e si apre un frappuccino! -