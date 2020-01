Rocket League si trasforma in un tavolo da biliardo e in un campo da Quidditch grazie alle mod (Di giovedì 16 gennaio 2020) Rocket League ha saputo trasformare il gioco del calcio in qualcosa di ancora più divertente grazie alla presenza di queste macchinine che sfrecciano per campi colorati.Tuttavia il titolo di Psyonix può contare su un nutrito numero di modder che hanno sviluppato originalissime mod da utilizzare all'interno del gioco. Tra queste ve n'è una che consente di trasformare Rocket League in un tavolo da biliardo e non solo. La mod infatti contiene altre modalità tra cui un flipper, un birra pong e molto altro. Il creatore sul suo canale YouTube ha pubblicato una pratica guida sul suo funzionamento e su come scaricare tutte le texture necessarie.Oltre a questa ce ne sono moltissime altre: dalla mod che consente di trasformare i veicoli in razzi, a quella che consente di effettuare del parkour fino ad arrivare alla mod per i fan di Harry Potter. Questo componente infatti consente di trasformare ... Leggi la notizia su eurogamer

