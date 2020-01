Ravenna: Nasce Il Progetto “Io Ci Sono” Per Gli Anziani Che Vivono In Solitudine (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Solitudine è un fenomeno molto attuale, diffuso soprattutto tra gli Anziani che sono sempre più bisognosi di affetto, di comunicazione e di ascolto. Tale fenomeno ha sensibilizzato l’ opinione pubblica, per cui è partito il Progetto a Ravenna “io ci sono” un’iniziativa che si pone l’obiettivo di contrastare la Solitudine. Un’esperienza simile era già stata avviata dalla Compagnia dei Racconti a Castel Bolognese che aveva già perseguito l’intento di sconfiggere la Solitudine degli Anziani e offrire loro vicinanza. Il Progetto originario prevedeva che alcuni volontari si dedicassero alla scrittura biografica di alcuni Anziani. Una scelta che parte da una profonda sensibilizzazione nei confronti di un numero sempre più ampio di Anziani, i quali Vivono a sé, situazione molto diffusa nel nostro paese. In tantissimi comuni c’è una ... Leggi la notizia su youreduaction

RavennaFC : Giallorossi che guardano al futuro, in partenza una partnership tecnica con il settore giovanile dell'Inter… - anie_lothlorien : E dopo le Sardine arrivano i Sardoni ?????? Nasce a Ravenna un movimento nel movimento per chi è attempato Questo è… - news_ravenna : A Faenza nasce un bosco nell'aiuola dell'autostrada -